Une forêt urbaine de 2700 arbres sera plantée en trois heures à Gembloux

Ce 21 février au matin, 70 à 80 étudiants de l’Institut Technique Horticole de Gembloux vont planter 2700 arbres sur 900 mètres carrés. Le but est de créer une forêt urbaine riche de 28 essences. Elles ont été sélectionnées suivant des analyses de sol, de climat. Elles doivent permettre de créer un écosystème complexe.

La méthode utilisée est la méthode Miyawaki du nom d’un chercheur japonais. Cette méthode permet aux arbres de pousser au maximum de leur capacité, soit dix fois plus rapidement qu’une forêt plantée de façon conventionnelle. " Les étapes qui permettent de transformer une prairie en une forêt mature prendre en Belgique entre 200 à 300 ans. Dans ce cas-ci, on peut avoir un résultat similaire en 20 ou 30 ans " explique Nicolas de Brabandère, fondateur d’Urban Forests qui porte le projet. " C’est également plus dense, c’est une forêt à étages qui va multiplier les habitats pour la biodiversité ".

La plantation des 2700 arbres et arbustes prendra environ trois heures aux bénévoles car le sol a déjà été travaillé.