Une croisière pour découvrir la Citadelle de Namur autrement

Durant l’été, une semaine sur deux, le mardi et le jeudi soir à 17 heures, la Citadelle de Namur propose une croisière fluviale de cinquante minutes au fil de la Meuse et de la Sambre pour découvrir la Citadelle et son histoire.

Une guide commente la visite. Elle retrace l’histoire du lieu depuis les premiers hommes qui se sont établis au Grognon jusqu’à nos jours. Le commentaire est dense. L’Histoire se déroule via des faits marquants et ce qui est visible depuis le bateau. La croisière permet de prendre du recul pour admirer la Citadelle dans sa globalité, donner des informations sur le lieu et l’envie de s’y rendre. À l’issue de la croisière, le visiteur reçoit un Citadelle Pass gratuit pour un payant. La croisière coûte 15€ et les réservations sont vivement conseillées (081/24.73.70). Les croisières se dérouleront les 2, 4, 16, 18, 30 juillet, et les 1, 13, 15, 27, 29 août.