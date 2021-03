Une bonne partie des F-16 belges cloués au sol suite à un incident à la base de Florennes

Les F-16 ont les ailes coupées. Une grande partie de la flotte est clouée au sol. "Une mesure de précaution" d’après le ministre de la défense. C’est une conséquence de l’incident qu’a connu un F-16 le 11 février dernier à la base aérienne de Florennes. Pour rappel, l’appareil avait eu un problème technique au décollage. Le pilote a réussi à poser l’avion, mais l’image du réacteur en feu et des pièces se détachant était spectaculaire, et les conséquences auraient pu être bien plus graves. L’incident a donc été pris très au sérieux. L’enquête menée a révélé une avarie nommée "brûlure de tuyère". En schématisant et simplifiant, un problème a l’échappement du moteur a causé une chaleur extrême qui a fait fondre des pièces.

Une fois le problème localisé, l’ensemble de la flotte de F-16 belge a été vérifié. Un nombre important de moteurs de F-16 présentent les mêmes défauts de fabrication. Et donc, pour éviter tout risque d’un deuxième incident, tous les F-16 concernés sont immobilisés.

La Belgique a averti tous les partenaires des forces aériennes européennes et les constructeurs (Pratt &Whitney, l’avionneur Lockheed Martin et l’US Air Force).

Ces derniers ont réagi. Ils indiquent que des mesures correctives doivent être prises immédiatement sur les moteurs concernés.

On ne sait pas encore si d’autres pays rencontrent le même problème. Les vérifications sont en cours. Selon la défense, il faut cinq jours ouvrables pour réparer un moteur. Mais cela risque de prendre plus de temps. Il y a une pénurie de pièces de rechange sur le marché.