Une balade entre les gares de Godinne et Yvoir

Vous n’avez pas besoin de voiture pour découvrir la Belgique. La formule Arrêt Vert vous permet de vous balader entre deux gares. Christine Masuy, journaliste free-lance publie un article pour Femmes d’Aujourd’hui. Elle nous propose différents itinéraires dont un se situant entre les gares de Godinne et Yvoir. Nous l’avons reçue dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias , secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Le principe est simple. Vous partez de chez vous en train pour arriver à Godinne. Ensuite, vous vous baladez jusqu’à la gare d’Yvoir et retournez simplement jusque chez vous. En chemin, vous pourrez admirer les beautés de la vallée de la Meuse et ne manquerez pas d'être surpris. Vous croiserez différents points de vue, comme la Croix d’al Fau. Vous vous enfoncerez dans les bois jusqu’à Evrehailles. Vous longerez ensuite le chemin de fer du Bocq, désaffecté depuis les années 60. Il a été repris par des passionnés qui y font circuler de vieilles machines. Vous pourrez aussi vous balader à travers les ruines du château médiéval de Poilvache. Ou bien, traverser la Meuse dans une petite embarcation pour visiter l’île d’Yvoir, la seule île touristique de Wallonie. La balade est un peu sportive. Il y a beaucoup de dénivelés, des sentiers étroits et non asphaltés mais c’est l’occasion de découvrir la vallée de la Meuse autrement.

Christine Masuy vous propose d’autres balades à travers la Belgique. Vous trouverez des itinéraires dans le Hainaut vert, vers Bruxelles, en Flandre Occidentale et dans les Ardennes. Découvrez-les dans le magazine Femmes d’Aujourd’hui, disponible chez votre libraire.