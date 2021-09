Une antenne de vaccination va ouvrir ses portes à l’UNamur

La campagne de vaccination continue en Wallonie. Les autorités wallonnes tentent de toucher les jeunes non-vaccinés en ouvrant des antennes de vaccination dans les Hautes Ecoles et les Universités, notamment à l’UNamur.

"L’initiative ne vient pas de nous, mais nous avons directement dit oui à la demande de la ministre de la Santé", explique Pierre Garin, doyen de la faculté de médecine et coordinateur de l’antenne de vaccination de l’université. "Nous avons vraiment comme objectif de promouvoir au maximum la vaccination. L’objectif secondaire pour nous derrière cela, c’est de pouvoir rester en présentiel tout au long de l’année académique. On n’en peut plus de l’enseignement à distance et la seule arme vraiment efficace pour atteindre cet objectif, c’est la vaccination."

Les étudiants étrangers, sans numéro national belge, pourront notamment se faire vacciner à cette antenne. Ils seront aidés dans les démarches administratives.

L’université compte également sensibiliser dans les auditoires, explique le doyen de la faculté de médecine : "On va mettre au point une petite capsule vidéo qu’on projettera au début des cours pour signaler l’existence de cette antenne et pour inciter les étudiants au moins à se renseigner. On ne peut pas les forcer évidemment à se faire vacciner mais nous allons au moins essayer d’obtenir leur adhésion."

L’antenne de vaccination se situera dans le bâtiment de l’Arsenal, dans le centre namurois. Elle sera ouverte à tous, et pas uniquement aux étudiants. Il sera possible de s’y faire vacciner du 21 au 25 septembre puis du 6 au 12 octobre, même sans s’être enregistré à l’avance.