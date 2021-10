Une antenne de vaccination mobile dans le sud de la Province de Namur

Depuis ce lundi, une nouvelle antenne mobile de vaccination a été installée dans le sud de la province de Namur. Le but est de renforcer la couverture vaccinale et de rendre la vaccination accessible au plus grand nombre en offrant un service de proximité dans des régions rurales et isolées. Elle doit permettre aux citoyens concernés de recevoir leur troisième dose (ces personnes devront se présenter munies de leur invitation à la vaccination) mais elle offrira aussi des premières doses. Ce centre mobile fonctionne sans rendez-vous.

L’antenne s’arrête aux étapes suivantes :

Dinant : Salle Communautaire de Gemechenne (rue des Perdreaux, 15 à 5500 Dinant) de 9h à 19h du 25 au 27 octobre inclus et le 23 novembre ;

Gedinne : Gymnase de l’ancien lycée (rue de la Croisette, 13 à 5575 Gedinne) de 9h à 19h, du 28 au 30 octobre inclus et le 24 novembre ;

Hastière : Salle Les Minouches (rue des Douaniers, 110 à 5543 Hastière) le 2 novembre, de 9h à 19h ;

Houyet : Salle L’Aurore, (rue d’Hastière – 5560 Mesnil-Saint-Blaise), le 3 novembre, de 9h à 19h ;

Beauraing : Ferme des Trois Moulins (rue de Dinant 148 à 5570 Beauraing), le 4 novembre, de 9h à 19h ;

Vresse-sur-Semois : rue Albert Raty, 83 à 5550 Vresse-sur-Semois, le 5 novembre, de 8h à 13h ;

Bièvre : Rue de Gedinne, 11 à 5555 Graide, le 5 novembre, de 14h30 à 19h.

Un centre de vaccination rouvrira également ses portes à Walcourt, à partir de ce mercredi 27 octobre prochain. Il sera installé dans la Salle Communale d’Yves-Gomezée (Place Saint Laurent 1, 5650 Walcourt). Ce centre sera ouvert, sur rendez-vous, du mercredi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 17h30. Il est d’ores et déjà possible d’y prendre rendez-vous.

Toutes les infos sur le site www.jemevaccine.be