Un "spectacle total" commémore l'armistice à Namur

Le monde célèbre cette année le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. La ville de Namur et la Région wallonne ont mis les petits plats dans les grands pour commémorer l’événement de manière originale. Chaque jour Jusqu’au 19 août, les Namurois et les autres sont invités à découvrir un spectacle d’une demi-heure qui retracent l’histoire de 14-18.

La société Tour des sites, un des spécialistes belges du mapping, est en charge du projet. Dès ce vendredi, ils vous proposent un "spectacle total" son et image 3D, sur la place d’Armes à Namur. La représentation gratuite proposera de redécouvrir l’histoire du premier conflit mondial autrement. Le spectacle qui sera agrémenté de performances artistiques, comme des jongleurs de feu ou des échassiers, vise à toucher un public le plus large possible et s’inscrit dans une démarche de tourisme événementiel. Paul Licot est le co-créateur du show: "notre spécialité, c’est d’utiliser le mapping de manière narrative, nous allons donc vous raconter la première guerre mondiale. Mais attention, pas question de cours d’histoire ! Les grands tournants historiques seront évidemment évoqués mais c’est avant tout l’histoire des gens que l’on a voulu partager avec le public".

Proposé sur la place d’Armes en parallèle avec une expo photo, "Armistice" utilise trois symboles architecturaux namurois comme toile de fond; le palais des congrès, le beffroi et le théâtre. "Le choix du lieu est aussi symbolique puisque l’ancien Hôtel de Ville de Namur se situait à cet endroit avant d’être détruit par les Allemands en 14", précise Paul Licot.

"Armistice" est totalement gratuit, du 3 au 19 août à 22h30 à Namur.