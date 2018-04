Un saxophone géant namurois offert à la Nouvelle-Orléans pour son 300ème anniversaire

Un saxophone géant mis en couleur par l'artiste namurois Dimitri Perpete est inauguré ce 5 avril dans la mythique Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. La ville de Louisiane, berceau du jazz, célèbre son 300e anniversaire. Le saxophone est un des cinq instrument emblématique du jazz. Un saxophone en cadeau s'imposait donc. L'œuvre d'art est offerte par Namur Wallonie Europe et commandée par l’association internationale Adolphe Sax.

Le saxophone mesure 3m30 et pèse 50 kilos. Une soixantaine d'heures de travail ont été nécessaire à Dimitri Perpete pour la mise en couleur. Le saxophone géant est un concentré de symboles représentant Namur, Dinant, la Wallonie, la Nouvelle-Orléans et Adolphe Sax. L'inventeur du Saxophone apparait des deux côtés de l'œuvre, symbole de l'union musicale partagée depuis plus de 150 ans par la Wallonie et la Louisiane.

Aux couleurs chatoyantes de l'œuvre d'art namuroise se joindront les notes jazzy du saxophoniste liégeois Steve Houben.