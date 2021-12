Un rocher de 10 tonnes s’écrase dans un jardin de Malonne : La circulation est interrompue

Un rocher d’une dizaine de tonnes s’est écrasé dans le jardin d’une habitante de Malonne, le premier décembre. Il s’est décroché à cause des fortes pluies de mercredi passé. D’autres roches menacent de tomber aussi. Véronique, la voisine raconte : "Le rocher a écrasé sa remise, le trampoline, … La chute a duré 7 secondes." Le voisin de Véronique était rentré dans sa maison depuis une quinzaine de minutes quand le rocher est tombé.

La circulation est interdite aux piétons et aux voitures. © RTBF

La route est barrée

D’autres rochers menacent aussi de tomber. Certains pèsent près de 17 tonnes.

La circulation est donc interrompue sur la rue d’Insevaux. Les voitures doivent suivre une déviation, les arrêts de bus sont déplacés, même les piétons ne peuvent plus passer. Rita, une riveraine, explique "Je me gare ici et je vais continuer à pied. Pas du tout par ce chemin-ci car c’est interdit."