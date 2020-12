Un repas de fêtes pour l'Espace Dignité qui accueille des personnes défavorisées à Jambes

Le menu a été préparé par Geoffroy Bouvier et son équipe de l’Espièglerie. "Le fait de pouvoir partager un repas de Noël avec des personnes qui n’ont vraiment pas les moyens de s’offrir un repas à 55 euros en service traiteur, ça fait chaud au cœur. Vous savez, c’est peu de chose finalement pour un restaurant que de partager un peu de marchandises. Et si chacun pouvait préparer un couvert en plus je pense qu’on résoudrait beaucoup de problèmes de pauvreté".

Philippe Serge, bénévole, le Père Noël, bénévole, Imed Rezgui, cuisinier bénévole et Cécile Burdot, coordinatrice adjointe de l'ASBL Educ'Actions & Dignité qui gère l'Espace Dignité à Jambes. Ils sont heureux de pouvoir offrir un vrai repas de fêtes à leurs invités. - © Monika Wachter - RTBF

On peut tous un jour devenir des accidentés de la vie

Imed Rezgui et Philippe Serge travaillent ce jour de Noël comme bénévoles à l’Espace Dignité. "Ça fait un grand plaisir, surtout à Noël, d’aider les gens qui en ont besoin" dit Imed. "C’est génial, ajoute Philippe. On peut tous un jour devenir des accidentés de la vie. Ça peut arriver, et à cette période de Covid encore plus".