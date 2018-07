Un ponton de 66 mètres de long pour assembler la passerelle cyclo-piétonne au-dessus de la Meuse

Le ponton est arrivé par la Basse Meuse depuis les Pays-Bas ce lundi. Poussée par un remorqueur, la plateforme de 66 mètres de long et 12,5 mètres de large est amarrée sur la rive droite de la Meuse, du côté de Jambes. Elle permettra la construction de la passerelle qui reliera Jambes à Namur.

La suite du procédé continue

L'installation d'une imposante grue a commencé. Cette grue transfèrera les 5 pièces de la passerelle entre la terre ferme et le ponton. Dans les prochains jours, les 5 parties de l'arc métallique devraient arriver par la route depuis l'Espagne en convoi exceptionnel. En effet, la pièce la plus lourde pèse jusqu'à 50 tonnes et ne laisse pas la place au hasard.

Ensuite, les pièces seront soudées directement sur le ponton dans le sens de la longueur de la Meuse. La passerelle prendra sa forme finale.

Enfin, le week-end du 10-11-12 août, la navigation sera interrompue pour permettre la rotation du ponton en travers de La Meuse. La passerelle pourra être installée et prendra ainsi sa position définitive.

Plus de 2 mois de retard

Au départ, l'assemblage et la mise en place des différentes pièces de la structure métallique étaient prévus pour le premier week-end de juin. Suite à un retard de livraison de la tôle mère, à des problèmes de peinture et de soudure, le sous-traitant espagnol de l'entreprise Franki, chargée des travaux, avait dû repousser la livraison du matériel à la mi-juillet.

Inauguration en fin d'année

Quand les travaux de placement de la passerelle seront terminés, les travaux de finition devront s'effectuer. Les Namurois devront donc attendre la fin de l'année (vers la mi-octobre) pour pouvoir traverser la Meuse entre le Grognon et Jambes sans mouiller leurs pieds.