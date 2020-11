Un obus de la première guerre mondiale retrouvé dans le recyparc d'Onoz à Jemeppe-sur-Sambre

Un obus a été découvert par des ouvriers mardi matin au parc à conteneurs d’Onoz, dans la commune de Jemeppe-sur-Sambre, indique la police locale, confirmant une information de Sudpresse. Le site a été fermé en attendant l’arrivée de démineurs.

L’obus, long d’une trentaine de centimètres, a été repéré dans le cadre des travaux d’agrandissement du Recyparc. Des ouvriers étaient en train de déblayer les terres avec une pelleteuse et ont immédiatement arrêté le chantier. Dans la foulée, le site a été fermé sur décision de la police locale, accompagnée par le BEP Environnement. Le service d’enlèvement et de destruction d’engins explosifs de la Défense est ensuite intervenu pour neutraliser et évacuer l’engin explosif.

Il semblerait que l’ogive soit d’origine allemande qui contenait du gaz moutarde.