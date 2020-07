Un nouvel éclairage pour redécouvrir les Grottes de Han

Celles et ceux qui ne veulent pas dépasser les frontières pendant leurs vacances vont s'en rendre compte: la Wallonie et la Belgique regorgent de coins historiques, touristiques et naturels intéressants. Aujourd'hui, Nicolas Evrard, journaliste chez Plus Magazine, nous propose plusieurs endroits à découvrir dans le Namurois. Il était notre invité dans le cadre de de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Que ce soit pour redécouvrir les destinations classiques en Wallonie ou pour dénicher de nouvelles curiosités, Plus Magazine nous offre plusieurs idées pour profiter du Namurois comme il se doit cet été. La première étape sera Han-sur-Lesse, pour découvrir à nouveau les Grottes de Han.

"Les grottes de Han ont évolué. La visite ne ressemble plus à ce qu'elle pouvait être par le passé. L'éclairage a été refait et il nous restitue la couleur de la roche originale. En plus, le système de sons et lumières a été restauré", explique Nicolas Evrard, journaliste chez Plus Magazine.

Sentiers d'Art en Condroz-Famenne

Deuxième étape dans les incontournables du Namurois, les Sentiers d'Art en Condroz-Famenne, dans la région de Ciney. "Le parcours est assez conséquent, car il fait 141 km pendant lesquels se trouvent une quarantaine d’œuvres d'art plongées dans la nature", explique journaliste. "L'itinéraire offre aussi quelques logements un peu insolites, mais si on n'a pas le temps de parcourir l’entièreté du sentier, il est aussi possible de faire des balades entre 6 et 15 km, ce qui est tout à fait faisable en une journée et qui permet de s'en mettre plein les yeux juste le temps d'un week-end", poursuit-il.

Le sentier passe par les communes de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze.