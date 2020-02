Un nouveau gestionnaire pour la capitainerie de Namur

C’est une surprise pour les habitués du lieu : la capitainerie de Namur change de mains. Bertrand Loute n’en sera plus le gestionnaire. Un appel d’offres est lancé tous les cinq ans et le gestionnaire sortant n’a pas rentré d’offre. Pourquoi ? L’intéressé explique sur les réseaux sociaux qu’il souhaite se lancer dans d’autres projets.

"Il n’y a eu qu’une seule offre" explique Dominique De Paul, directeur du Port autonome de Namur, "et elle répond aux critères demandés : accueil des plaisanciers, entretien du matériel et gestion d’évènements". Le nouveau gestionnaire a signé vendredi. Gauthier de Broux est plaisancier depuis quinze ans. Il a déjà travaillé à la capitainerie. Il débarque avec des projets plein les poches : "Je compte garder la terrasse flottante, poursuivre avec de nombreuses activités sportives comme le stand-up paddle, le canoë-kayak mais aussi donner un souffle de plus en plus vert à la capitainerie avec à l’avenir de la location de bateaux électriques sans permis". Le nouveau gestionnaire compte bien organiser de nombreux évènements culturels, poursuivre la dynamique initiée par son prédécesseur tout en imprimant son style. Actuellement, il est dans un marathon administratif "les réunions s’enchaînent pour obtenir toutes les autorisations". La saison débute dans deux gros mois et tout reste à faire : nouveau site internet, nouveaux points de contacts, nouvelle équipe, matériel à louer. "Nous pourrons en dire plus sur les activités proposées quand nous aurons toutes les autorisations" conclu Gauthier de Broux.