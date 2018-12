Un Noël "zéro déchet" à Namur

Un sapin de Noël avec des boules faites maison, des cadeaux emballés dans du papier de l'année précédente et des produits faits maison pour l'apéro et le repas de Noël "zéro déchet" organisé par Laurence et Marc - © Monika Wachter - RTBF

Laurence, Marc et leur quatre enfants fêtent cette année un Noël sans remplir leur poubelle. Ils font partie du projet wallon "familles zéro déchet" organisé par la ville de Namur. Pour Noël, ils ont sorti leur sapin synthétique. Laurence explique: "On préfère le conserver sinon cela ferait un déchet supplémentaire." Par contre, la famille l'a décoré avec des boules faites maison. "J'ai des petits sachets en papier en forme de cœur rouge et blanc. Il y a aussi des ronds en points de croix." Il reste des décorations plus anciennes, des boules en plastique rouge. "Cette année on a fait un test avec des petites pommes rouges fraîches du jardin. On a enfilé de la ficelle. On espère pouvoir remplacer les boules en plastique par des pommes, comme on faisait dans le temps."

Des moments partagés comme cadeau "zéro déchet" Laurence aime offrir des "moments partagés" à son mari et ses enfants en guise de cadeaux "zéro déchet", comme par exemple une entrée dans un musée, un bon pour une fondue ou une soirée ensemble au cinéma. Elle fait aussi des cadeaux elle-même. "On a des alcools faits maison. Tous les fruits du jardin, on essaie de les utiliser pour en faire des cadeaux, comme des confitures, des ratafias donc des alcools ou encore des fruits stérilisés."

Des emballages cadeaux des années précédentes, des ficelles découpées dans des vieilles chemises avec des cartons récupérés pour mettre les noms, voici les cadeaux zéro déchet de Laurence et Marc - © Monika Wachter - RTBF Des cotons démaquillants en tissu de pyjama pour bébé Laurence a acheté des anciens bodies pour bébé chez Oxfam. Elle les a découpés et cousus pour en faire des cotons démaquillants ronds, lavables et donc réutilisables. Elle a aussi cousu des petits sacs à vrac pour les offrir. Pour les emballages, elle utilise les papiers cadeaux des années précédentes ou des sacs en papier reçus dans les magasins qu'elle transforme. Pour les ficelles, Laurence a découpé des lanières dans des anciennes chemises.

Des cotons démaquillants cousus dans du tissu de body pour bébé acheté chez Oxfam, avec un sac à vrac cousu aussi dans un vieux tissus - © Monika Wachter - RTBF Un repas de Noël cent pour cent "zéro déchet" Le repas de Noël est le rayon de Marc. "Comme apéro, c'est du ratafia, de l'alcool fait à base des fruits du jardin. Les zakouskis sont des grissini à l'humus et au pesto maison, suivi d'un velouté de potiron que nous avons troqué dans le cadre du projet "familles zéro déchet". Les truites de rivière pêchés par une connaissance constituent la grosse pièce accompagnées de légumes oubliés de saison de notre jardin. Une tarte au citron bio acheté en grosse quantité par un groupement d'achat termine ce repas de Noël. Le tout est accompagné de vin maison fait à base des raisins du jardin et de l'eau du robinet avec des zestes et tranches de citron".

Les alcools et les produits faits maison à partir des fruits du jardin en guise de cadeaux zéro déchet - © Monika Wachter - RTBF Le zéro déchet très tendance Laurence explique "qu'elle n'est pas encore une famille zéro déchet mais elle est sur le chemin". Elle a entamé la démarché déjà depuis longtemps. "Dans le temps, on nous prenait pour des grippe-sous. Aujourd'hui, offrir un panier avec des produits du jardin est tendance. Il était temps", souligne-t-elle. "C'est un choix familial, explique Marc, et c'est une réjouissance familiale de pouvoir participer à ce projet. C'était vraiment se poser la question d'une démarche de qualité. Et ce qu'on peut remarquer dans notre famille c'est que deux de nos quatre enfants sont dans ce processus-là, deux autres sont sur le chemin. Et moi et ma femme, on continue aussi." Laurence et Marc sont vraiment très emballés par cette initiative.

Ludivine Alen, écoconseillère à la commune de Namur, en charge des "familles zéro déchet" - © Monika Wachter - RTBF Un premier bilan très positif Les premières familles ont commencé le projet au mois de septembre. Aujourd'hui, Ludivine Alen, éco-conseillère à la ville de Namur, est fière d'annoncer que certaines personnes ont réussi à réduire leurs déchets de plus de 50 pour cent. Il faut dire que la ville offre un coaching. Tous les mois, les familles peuvent suivre un atelier. "Elles apprennent par exemple à fabriquer les produits cosmétiques ou d'entretien elles-mêmes, confectionner des sacs à vrac ou des lingettes démaquillantes, faire le compost correctement, faire des fêtes zéro déchet ou encore comment faire ses courses zéro déchet sur la ville de Namur." Le service a recensé plus de 110 adresses zéro déchet sur Namur, des magasins de seconde main, de vrac ou encore de réparation.