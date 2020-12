Un million d'euros pour rénover les toilettes des écoles namuroises

Cela fait partie du plan de relance de la majorité communale namuroise. Le collège communal a décidé d’investir un million d’euros dans les toilettes de sept implantations scolaires dont il est le pouvoir organisateur. Il s’agit des écoles où les besoins sont les plus criants. Les 22 écoles ne seront donc pas toutes servies. Ce sera notamment le cas à Wépion ou encore à Belgrade.

L’école communale de Belgrade dispose par exemple de 8 blocs sanitaires pour 500 élèves. La plupart d’entre eux sont encore en bon état, mais certains ne sont plus du tout adaptés. Par exemple, les toilettes implantées dans une des classes de la section maternelle ont dû être adaptées en urgence aux touts petits pour répondre à des modifications de classe. Des travaux réalisés dans l’urgence et qui ont besoin à présent d’être pérennisés. En cette période ou l’hygiène et l’apprentissage des bons réflexes sont plus que jamais importants, avoir des lavabos à la bonne hauteur est primordial pour la directrice de l’école.

Initialement, la ville avait introduit une demande d’aide auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais son dossier de candidature n’a pas été retenu. Elle va donc investir uniquement sur fonds propre. Avec un budget d’un million d’euros consacrés aux sanitaires, cela permettra une rénovation en profondeur. Cela passera par l’installation de toilettes suspendues, d’urinoir séparé individuellement, de réfection des canalisations, d’évacuation d’air pour éviter les mauvaises odeurs mais aussi d’isolation thermique des pièces concernées.

La ville a décidé de découper son appel d’offres. Il n’y aura pas d’appel à candidature unique pour rempoter le marché. Chaque implantation scolaire aura son cahier des charges et son appel d’offres. Une manière pour la majorité d’espérer attirer des entreprises de plus petite taille et plus locale. Elle appelle d’ailleurs les entrepreneurs locaux spécialisés en sanitaire à être attentif aux prochains appels d’offres qu’elle va lancer.