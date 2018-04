Un médecin namurois, appâté par le gain, victime d'une arnaque tendue par un prétendu confrère

Il a eu le tort de faire confiance à un soi-disant confrère qui prétextait pouvoir imprimer de faux billets de banque plus vrai que nature. Appâté par le gain possible, le médecin namurois est tombé dans le panneau…

L’homme a versé des avances pour acheter l'imprimante et l'encre nécessaire. Un montant qui a gonflé jusque 250.000 euros. Sauf qu’ensuite, il n'a plus eu de nouvelles de son "collègue" et n'a jamais revu la couleur de son argent...

Honteux, il n'a pas osé déposer plainte. Ce sont les enquêteurs qui l'ont contacté après avoir retrouvé son numéro de téléphone dans les contacts du cerveau de l'arnaque qui avait été interpelé.

Une information révélée par le groupe L’Avenir.