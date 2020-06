Un incendie a causé la fermeture d'une partie du centre de Ciney

Ce vendredi matin, les pompiers de la zone Dinaphi ont été appelés pour un important dégagement de fumé quartier de la gare à Ciney. Entre 07h30 et 09h30, plusieurs rues ont été fermées à la circulation. L’incendie a pris dans le restaurant San Marino. "C’est un incendie de sous-toiture. La structure du bâtiment est intacte. Mais vu la localisation et le dégagement de fumée, d’importants moyens ont été mobilisés. Les pompiers de Dinant, Beauraing et Yvoir ont été appelés en renfort de Ciney" explique le Lieutenant Patrice Liétart. Les fumées se sont propagées à l’immeuble jouxtant le restaurant. Une dizaine de personnes ont été évacuées. L’incendie d’origine inconnue a été rapidement maîtrisé. Il n’y a aucun blessé.