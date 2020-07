Un hôtel écologique ouvrira bientôt ses portes dans le Namurois

La semaine dernière, nous vous parlions d'un gîte écologique qui pourrait ouvrir bientôt à Walcourt. Ce vendredi, on vous annonce l'ouverture d'un nouvel hôtel écologique à Hastière. Sa date d'ouverture est connue: ce sera le 1er août. Julien Van Espen, journaliste à la Dernière Heure, est venu nous parler de ce nouveau concept. Comme chaque jour pendant tout l'été, Vivacité met un coup de projecteur sur la presse écrite dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

Derrière le projet de ce nouvel hôtel, une société qui travaille déjà dans le secteur touristique et dans le logement alternatif. Cette fois, c'est au tour d'un territoire qui se trouve dans le Namurois et qui était auparavant propriété des mutualités socialistes. Aujourd'hui, il est prêt à loger des touristes dans un cadre verdoyant et paisible.

