Un homme armé d'un fusil à billes sur la place de l'Ange à Namur

Vers 9h ce matin, la police de Namur a été informée qu'une personne se trouvait allongée sous une couverture place de l'Ange en possession d'une longue arme. Avant l'arrivée de la police, l'individu s'était déjà dirigé vers le parking Gifar située à une centaine de mètres de là. L'homme a été repéré entrant à l'intérieur du bâtiment du parking.

Trois équipes de police secours et une équipe du groupe d'intervention spéciale ont alors été déployées sur place. Un périmètre de sécurité a également été installé et le parking complètement fermé au public.

Le groupe d'intervention est ensuite entré dans le parking et a appréhendé l'individu qui n'a opposé aucune résistance. L'homme était bien équipé d'une arme mais il s'agissait plutôt d'un fusil à billes sophistiqué mais en matière plastique. Aux policiers qui l'ont interpellés, l'individu a déclaré qu'il vivait dans la rue et qu'il possédait cette arme pour se défendre car il avait peur d'être sans domicile fixe. Il a été privé de liberté et sera entendu par les services de police dans la journée.

Le périmètre de sécurité a été levé en milieu de matinée et le parking est à nouveau accessible.