Un futur Mini-Amazon des matériaux de construction à Ciney

Un Mini-Amazon des matériaux de construction, c'est le projet du groupe namurois Bodymat. Philippe Body a créé son premier magasin de vente il y a 34 ans. Aujourd'hui, le père a cédé la direction à ses enfants qui ont appris le métier avec lui. Il leur a remis une entreprise familiale florissante qui a bien grandie : treize points de vente, un magasin de bois à Ciney et deux centres logistiques, l'un à Malonne près de Namur et l'autre à Ciney. Amélie et Arnaud Body, ils ont aujourd'hui 34 et 40 ans. Depuis plus de 10 ans, ils participent à la gestion de la société. Ils ont repris depuis 2 ans la succession de leur père et continuent de développer l’enseigne.

Un Mini-Amazon à Ciney

Amélie et Arnaud Body veulent faire évoluer leur entreprise avec son temps. Ils vont donc développer l'offre sur internet. A terme, ils veulent proposer tous les matériaux de construction sur leur site. Amélie Body explique que les deux plateformes logistiques seront réunies à Ciney. "Nous allons construire ici un nouvel hangar pour y stocker tous nos matériaux. On va vraiment faire le relais avec le site internet qu'on développera plus tard pour organiser les livraisons vers nos clients. Il y aura toujours les relais via nos treize magasins pour avoir une information ou un conseil. Evidemment, il ne sera pas possible de renvoyer la palette de blocs le lendemain" dit-elle en souriant.

Ne dites plus Bigmat mais Allmat

Le groupe Bodymat est propriétaire de 13 magasins sur les 26 qui vont partie de Bigmat. Ils viennent de quitter la coopérative pour voler de leurs propres ailes. Cela s'accompagne d'un changement de marque : Allmat est le nouveau nom. Aujourd'hui, le groupe emploie 400 personnes en Wallonie. Ces enseignes sont implantées surtout le long de la E411 et de la E42. Amélie et Arnaud Body ont souhaité quitté Bigmat pour être plus réactif, dynamique et pour pouvoir développer leur propres produits. "Cela nous permet d'être plus libre et de communiquer de la façon dont notre société a décidée. Il faut savoir que la grande distribution est de plus en plus présente sur le marché. Et là on avait envie d'être vraiment dynamique sur le marché." L'objectif est de se développer aussi en Flandre et dans le nord de la France.