Un festin forain à la Citadelle de Namur

La citadelle de Namur accueille le Festin Forain jusqu'à ce samedi. Il s'agit en fait de la fête d'anniversaire de trois troupes de théâtre itinérant.

Sur l'esplanade de la Citadelle, c'est le chapiteau des Baladins du Miroir qui s'est installé. La troupe emmenée par Gaspard Leclère devait fêter l'année dernière ses 40 ans d'existence. Un anniversaire reporté d'un an à cause du Covid. Elle vient donc pour cinq représentations présenter son dernier spectacle "désir, terre et Sang". Une pièce qui mêle comme d'habitude théâtre, chant et danse et qui nous emmène en Espagne dans les années 30. C'est l'époque ou le Franquisme débarque dans le pays. Elle nous raconte l'histoire du statut et des droits et devoirs des femmes à cette époque.

Un peu plus bas, c'est la troupe suisse des arTpenteurs qui s'est installée. Un spectacle qui revisite l'Odyssée d'Omer version écologiste. La troupe qui aime se faire appeler la petite sœur des Baladins du Miroir vient à Namur pour fêter son vingtième anniversaire et se pose pas mal de questions sur l'impact que le théâtre itinérant peut avoir sur le réchauffement climatique.

Enfin, tous les après-midi de 15h30 à 18h, les Bonimenteurs namurois proposent des animations, des jeux et des entresorts pour toute la famille. Ils proposent également la pêche aux histoires pour les enfants à partir de trois ans. La troupe de théâtre de rue qui fête également son vingtième anniversaire avec un an de retard.