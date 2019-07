Un couple de Namurois confectionne artisanalement des outils de jardinage

Fabriquer des grelinettes est une activité bien particulière qui est née de la rencontre de deux passions : la ferronnerie pour Albert et l’agronomie pour Julie. "Au départ, je voulais juste une grelinette pour le potager. Albert en a fabriqué une, puis deux, puis trois. Des amis en voulaient et c’est comme ça que ça a commencé, parce qu’il y avait une demande, un besoin pour des outils de jardinage" explique Julie Roulive. Les commandes ont afflué. Julie s’est formée à la soudure aux côtés d’Albert avant de suivre une formation au Forem. Ensemble ils ont créé leur petite entreprise artisanale en janvier 2016. Ils ont commencé par fabriquer une grande diversité d’outils et d’objets avant de se recentrer sur la grelinette.

Dents de grelinettes peintes - © RTBF - Anaïs Stas

Julie et Albert Roulive ne s’occupent que de la partie ferronnerie. A l’aide d’une forge, de meuleuse, tourneuse etc. les pièces métalliques sont forgées, modelées et soudées à la main. Les manches et la peinture sont sous-traités. Une entreprise carolo s’occupe de la peinture. Les manches étaient jusqu’à présent fabriqués une entreprise espagnole qui utilise du bois d’eucalyptus, mais dans un souci de produire plus local, ce sera désormais une entreprise flamande qui réalisera des manches en bois de frêne.

La vie de petit producteur et d’artisan n’est pas simple en Belgique. Après un peu plus de trois années d’activités, Albert et Julie espèrent dégager leurs premiers bénéfices. Ils seront présents ce dimanche 28 juillet à la Petite Foire de Semel pour promouvoir leur savoir-faire belge et échanger leur expérience avec d’autres artisans et producteurs wallons.