Un clip pour faire venir Bruce Springsteen à Lustin

Ils ont dû s’y faire une dizaine de prises différentes pour que tout soit parfait. Car il faut enregistrer sans trop de fausses notes, mais aussi que les caméras fassent des plans larges et des serrés ainsi que des images aériennes. Pas évident donc pour tous ces musiciens et chanteurs amateurs de rester concentré comme ce bassiste : "On est là depuis huit bonnes heures. Et là c’est vrai que ça commence à faire long. La mélodie, je crois qu’elle va rester pendant la nuit et quand on ira se coucher."

Les écoles de musique qui ont organisé l’évènement n’ont pas lésiné sur les moyens. Un avion avec une banderole en anglais indiquant "On t’attend Bruce" survole même la plaine. Car le but, c’est que l’artiste américain lui-même voie le clip musical et vienne un jour chanter à Lustin. Samuel Goits, un des organisateurs de l’évènement confirme que quelques contacts ont été pris avec l’entourage de la star : "On a quelques contacts un peu personnels. Des gens qui connaissent, qui connaissent, qui connaissent… On sait qu’il verra la vidéo. On espère maintenant au moins un retour de sa part. Et le cas échéant qu’il vienne jouer dans nos campagnes. "

Un enregistrement perturbé par quelques averses mais sous les applaudissements des habitants du village qui espèrent bien voir la star américaine débarquer chez eux prochainement. Un spectateur présent croyait d’ailleurs déjà l’avoir aperçu : "Quand il y a un avion qui est passé tout à l’heure, je me demandais si ce n’était pas lui qui allait descendre en parachute. En tout cas j’espère qu’il va réagir au moins… De là à venir jusqu’ici, c’est peut-être un peu peine perdue mais on ne sait jamais."

Le clip sera finalisé d’ici une quinzaine de jours et ensuite envoyé à Bruce Springsteen. Tous les participants attendent avec grande impatience qu’elle sera sa réaction.