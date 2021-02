Un chantier gigantesque à Bouge: trois ans de travaux de réhabilitation !

Pour commencer, il faut évacuer 34.000 mètres cubes de terres polluées aux métaux lourds et aux huiles minérales. Puis il faut remblayer l'immense trou de l’ancienne sablière qui a cessé ses activités il y a plus d’un demi-siècle. 137.000 mètres cubes de terres de remblai vont être amenés des chantiers de la région namuroise pour recréer la pente naturelle de la colline. Equilis construira même une nouvelle route d’accès, par la petite rue de la poteresse voisine. Les travaux vont durer trois ans !

En jaune, les sept hectares du terrain qui vont être remblayés avec 137.000 m de terre de remblai des chantiers de la région namuroise pour recréer la pente naturelle de la colline de l'ancienne sablière. - © Equilis

Un projet immobilier d’envergure : 210 nouvelles habitations

Après cette première phase de réhabilitation, le promoteur veut construire un tout nouveau quartier : 210 logements, moitié maisons et moitié appartements, avec deux petites surfaces, commerciale ou Horeca, de l’accueil pour la petite enfance, une salle de handi-escrime et le maintien du bois d’environ septante ares qui sera ouvert au public.

Les riverains se sont déjà mobilisés. Ils ont peur du charroi des camions pour les travaux et de l’augmentation du trafic avec cette arrivée massive de nouveaux habitants. Le promoteur waterlootois se veut rassurant et prêt au dialogue. On verra à l’issue de l’enquête publique pour l’assainissement du site s’il y a beaucoup de réclamations. Elle se termine le 11 mars.