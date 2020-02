Un centre de maîtrise de la violence pour les policiers namurois

Un gros investissement prévu en 2020 pour la police à Namur… 2 millions 500 mille euros serviront à créer centre de maîtrise de la violence pour les policiers namurois.

Le projet a été présenté hier soir lors du conseil de police de la zone.

Ce centre sera installé sur le site du commissariat d'Hastedon. Le but est de consolider et de renforcer le professionnalisme des interventions policières.

On pense aux manifestations qui peuvent dégénérer, comme celles des gilets jaunes, ou encore à cette course-poursuite récente à Beez qui s'est soldée par la mort d'un homme abattu par la police.

Un lieu unique

L'idée est de former dans un lieu unique les policiers à un usage adéquat des moyens de contrainte.

Un centre rassemblera en un même lieu une salle de cours, un Dojo, une salle de fitness et aussi un stand de tir moderne.

Plutôt qu'un centre de maîtrise de la violence, le chef de zone, le commissaire Olivier Libois préfère parler de centre de maîtrise de la contrainte. " Parce que violence est un mot un peu exagéré. La police n'utilise pas la violence mais elle est amenée à utiliser parfois la contrainte. ça peut être de devoir se saisir d'une personne, de devoir fouiller une personne, ou, en dernier recours, utiliser une arme à feu. Toutes ces modalités de contrainte doivent être utilisées de la meilleure façon qu'il soit et pour cela des entraînements sont nécessaires". Olivier Libois qui rappelle qu'une directive ministérielle impose quatre entraînements par an aux policiers. Un chiffre insuffisant pour le commissaire. A Namur, on impose au moins 10 entraînements par an. "une fois par mois, le policier doit savoir ce que c'est que de sortir une arme et de l'utiliser. Et ce centre d'entraînement qui comprendra aussi un stand de tir peut répondre à cela".

Une gradation dans l'entraînement

Concrètement ce centre permettra une gradation dans l'entraînement : un salle de cours, un dojo pour s'entraîner au sol notamment pour les fouilles, une zone pour les techniques et tactiques d'intervention et puis le stand de tir. Un gradation donc dans l'entraînement pour que la contrainte soit utilisée au mieux par les policiers. Et dans la mesure du possible pour pouvoir la différer au maximum. Ce centre de maîtrise de la violence est un gros projet qui, selon nos informations, ne devrait pas être opérationnel avant 3 ans.

Olivier Libois a également présenté ses priorités pour le plan zonal 2020-2025 : la sécurité routière, la propreté publique, les cambriolages et l'insécurité ressentie. La lutte contre les stupéfiants ne sera pas oubliée, tout comme celle contre la criminalité des bandes urbaines.

Enfin un montant de 90 000 euros a été budgetisé pour l'achat d'environ 90 bodycams... pour équiper à l'avenir l'ensemble des agents en intervention à Namur. Ce qui serait une première en Belgique.