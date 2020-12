Un centre de dépistage à Couvin dès lundi prochain

Bonne nouvelle pour les Couvinois: dès lundi prochain, ils pourront aller se faire tester au covid-19 dans un centre établi sur leur commune, ce qui leur évitera de devoir parcourir de longues distances.

La région de Couvin fait partie des moins desservies du point de vue des centres de testing actuellement. Pour effectuer un test, ses habitants doivent se rendre jusqu’à Chimay, ou Vogenée (tout près de Walcourt). Ce nouveau centre représentera donc un gain de temps conséquent pour eux. "Nous avons une polyclinique à Couvin depuis un an, et nous avons constaté qu’il y avait très peu de centres de testing dans la région", explique Frédéric Dubois, porte-parole du CHU de Charleroi, qui va ouvrir le centre. "Il nous semblait donc important d’offrir ce service à la population".

Capacité d’analyse doublée

Récemment, le CHU de Charleroi a fait l’acquisition d’un nouvel automate qui analyse les frottis PCR, doublant ainsi sa capacité d’analyse qui passe désormais à 800 résultats dans un délai de 24 à 48 heures. C'est notamment grâce à cette acquisition que l'hôpital peut ouvrir ce centre à Couvin, qui sera son troisième après le drive-in de l’hôpital civil Marie Curie (Lodelinsart) et le centre de l’hôpital Vincent Van Gogh (Marchienne-au-Pont).

Reste à souligner que, durant les vacances de Noël qui approchent, le centre de Couvin tournera en service réduit, et qu’il est donc particulièrement important de prendre rendez-vous. Cela se fait via téléphone au 071/92.19.18, et le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 10h30.