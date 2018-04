Un camping en bord de Meuse à Namur?

L’endroit est quasi idyllique. En bord de Meuse avec, juste en face, l’île de Vas-t'y-Frotte. Les canards et les oiseaux qui y vivent vous offriront un concert et vous assisterez au balai des péniches et autres embarcations de plaisance. Situé juste derrière la caserne du Génie à Jambes, il appartient toujours pour l’instant à l’armée qui s’apprête à vendre ses installations et ce petit bout de terrain en fait partie. Il faudrait être drôlement stupide pour laisser passer l’occasion.

"C’est justement notre motivation", clame haut et fort Patricia Grandchamps (Ecolo), échevine du Tourisme. Elle reconnait que, pour l'instant, la Ville n’a pris qu’une seule décision de principe, "mais en collège on tient plus à ce projet car le cadre est merveilleux et que nous avons une clientèle pour ce type de camping".

Un camping sur lequel on ne verra aucune caravane mais bien des tentes : "Celles de ces cyclotouristes qui, chargés de leurs lourdes sacoches, ne prennent pas le temps d’un arrêt à Namur car ils ne trouvent pas de quoi se loger", ajoute l’échevine.

Pour l’heure, encore faut-il que l’armée procède à la vente de son terrain et puis il faudra réaliser une étude de faisabilité pour analyser toutes les potentialités du terrain.

"Enfin, conclut Patricia Grandchamps, et ce sera la troisième phase, nous envisagerons de quelle manière ce camping sera géré : soit par des acteurs du tourisme namurois qui ont déjà une expérience en la matière ou par un concessionnaire extérieur."

Ce n’est pas encore demain la veille que les canards et les scouts marins devront partager leur espace de détente avec les campeurs… Mais le projet est bien ancré dans la tête des élus politiques namurois.