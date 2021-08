Un an après, quel bilan pour Namur Boutik ?

En ce mois d’août, le site n’enregistre presque aucune commande. Selon Marie Denayer, ce phénomène s’explique assez facilement. "Déjà, avec la réouverture des commerces physiques, les ventes en ligne ont baissé. Et puis, il y a toujours des périodes plus favorables aux achats, comme les fêtes, par exemple", ajoute la coordinatrice. Pourtant, l’objectif de cette plateforme n’est pas de se mesurer aux géants du web comme Amazon. Le but premier est de créer une vitrine en ligne, accessible à tous, qui puisse mettre en avant les commerçants de la province de Namur. "Dans une période normale, on fait 20 commandes par semaine. Cela peut paraître peu, mais nous ne souhaitons pas faire du chiffre. Ce qui compte, c’est de proposer cette alternative aux namurois. Cela donne aussi une forme de visibilité supplémentaire aux commerçants", conclut Marie Denayer. Actuellement, le site compte une centaine de commerçants issus de toute la province de Namur. Dans un futur proche, cette liste devrait s’étoffer davantage.