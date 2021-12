Troisième dose du vaccin : les piqûres reprennent, ce 1er décembre, à Namur Expo

Fermé en août dernier, le centre de vaccination, installé dans le hall d’exposition, était, à l’époque le deuxième plus grand centre de Wallonie. Il rouvre, cet hiver, avec une capacité bien plus faible.

Namur expo dispose d’une capacité de 1500 doses par jour. "La région wallonne est en train d’envoyer les invitations à la population", explique Dominique Henrion. "Le premier critère c’est l’âge. On va progressivement descendre dans les tranches d’âge afin de convoquer d’abord les plus âgés. Le deuxième critère, c’est le délai depuis la deuxième dose : 6 mois pour le Pfizer, 4 mois après l’Astra-Zeneca et deux mois après le Johnson & Johnson", explique le coordinateur médical du centre de vaccination.

La vaccination reste accessible pour celles et ceux qui souhaiteraient recevoir une première dose. Mais l’essentiel des patients qui se présentent au centre est convoqué pour le booster. C’est le cas de Chantal et de son mari : "On appartient à une société et donc il faut prendre ses responsabilités. Je suis sereine" , conclut cette jeune retraitée.

Dans la cabine voisine, Michel (65 ans), se dit rassuré : "On commence à prendre de l’âge et on voit que ça se répand. Mon épouse est plus âgée. Elle a déjà reçu sa troisième dose. Je préférais la faire aussi pour que nous soyons tranquilles tous les deux."