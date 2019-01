Trois scénarios sélectionnés par des citoyens namurois pour le Square Léopold

Quel avenir pour le square Léopold à Namur ? La question est en suspens depuis plusieurs années. Lors d'une consultation populaire en 2015, les Namurois avaient rejeté le projet de construction d'un centre commercial. Depuis près d'un an maintenant, c'est au sein d'un atelier urbain qu'est menée la réflexion. Et ce, malgré de nombreuses déflexions : le comité de sauvegarde du Parc Léopold, le Forum Citoyen et l'asbl Namur 80 contestent la méthodologie de l'atelier urbain. Des citoyens d'horizons divers se sont regroupés autour d'une société spécialisée dans la médiation. Ils ont travaillé par petits groupes et, après plusieurs mois de travail ils ont identifié trois scénarios.

Parmi ces scénarios, on reparle à nouveau du "switch", soit de "l'échange" entre le centre commercial et l'hôtel de ville. Ce scénario prévoit qu'à la place de l'hôtel de ville, dans la rue de Fer, on aurait un nouveau complexe avec des commerces et des logements, et sur le square Léopold, des services aux citoyens. C'est le scénario qui permet de sauver le plus d'arbres. L'année passée, les autorités l'avait écartée en expliquant que ce n'était pas faisable sur le plan juridique.

Le deuxième scénario serait de construire sur le square Leopold un double bâtiment séparé au centre par une sorte de couloir arboré orienté vers le centre-ville. Les deux toitures végétales formeraient une esplanade avec un point de vue sur Namur.

Enfin le troisième scénario serait de créer une toute nouvelle rue commerçante piétonne entre la gare et le rond-point Leopold. Pour compenser les arbres abattus, on en replanterait dans tout le Nord de la Corbeille et un nouvel espace vert serait créé derrière l'hôtel de ville sur le site de la Haute Ecole Albert Jacquard, qui devrait donc déménager.

A ce stade, ces trois scénarios ne sont que des projections très théoriques. Il reste beaucoup de questions sur la mobilité, l'acquisition des terrains, les coûts, les nuisances éventuelles etc. Mercredi soir des experts indépendants donneront leur analyse à la trentaine de participants. D'ici deux semaines ils feront un ou plusieurs choix qui seront alors transmis au conseil communal de Namur.