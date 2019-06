Trois nouveaux ours bruns au domaine des Grottes de Han dans un nouvel espace

Björn, Olof et Jojo, ce sont les noms des trois nouveaux ours bruns européens du domaine des Grottes de Han. Trois mâles âgés d’un an et demi. Ils sont donc tout juste sevrés. Il y a deux frères qui viennent du Zoo de Copenhague au Danemark et le troisième du Boras Djurpark en Suède. Un nouvel espace a été spécialement aménagé. Un enclos de deux hectares comprenant une zone d’empierrement, un étang, une zone ombragée avec des arbres. L’enclos est aménagé en zone naturelle. "Nous avons travaillé avec un architecte paysager mais également les agents du DNF pour créer un espace qui accueille un maximum de biodiversité" explique Etienne Brunelle le responsable du parc. "Cela reste évidemment de la captivité mais les animaux sont nés en captivité et on atteint ici un niveau élevé de bien-être animal". L’espace comprend également des bâtiments pour nourrir, loger et soigner les animaux.

Trois nouveaux ours bruns au domaine des Grottes de Han - © Domaine des Grottes de Han L’endroit doit reproduire au mieux le milieu naturel des ours. "On est sur un enclos vaste qui doit permettre aux ours d’exprimer un maximum de comportements que l’on retrouverait dans la nature" explique le vétérinaire du parc, Goulven Rigaux, qui espère qu’un tel espace permettra aux ours, qui sont déjà des animaux robustes, d’être "plus forts et plus résistants aux maladies".

Trois nouveaux ours bruns au domaine des Grottes de Han - © Domaine des Grottes de Han Le nouvel espace des ours, appelé "La colline aux Ours" est un projet d’un peu plus d’un million d’euros. Il sera officiellement ouvert au public le 1er juillet 2019.