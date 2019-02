Trois mois après les communales, des centaines d'assesseurs n'ont toujours pas été payés

Sur les 25.000 assesseurs Wallons, plusieurs centaines n'ont toujours pas été payés. La somme est modique : un jeton de présence de 12.50€, mais c'est un symbole fort, une reconnaissance pour Robert de Moitelle. Il était assesseur volontaire à Yvoir. "On se porte volontaire et puis on n'est pas récompensé. Il ne faut pas s'étonner que les gens se désintéressent des élections".

La problématique n'est pas neuve, à chaque élection, c'est la même chose. Le processus à suivre est long et laborieux. Pour qu'un assesseur soit payé, le président du bureau de vote a dû remplir un formulaire avec les renseignements sur tous ses assesseurs. Ce document doit être envoyé à la province qui le transmet à Bpost pour le payement. Mais à chaque élection il y a des erreurs, des données erronées. "Le formulaire n'est pas envoyé à la bonne adresse. Il manque des renseignements. Il faut donc recontacter chaque assesseur individuellement, cela prend du temps" explique Nicolas Yernaux porte-parole du SPW.

Pour Robert de Moitelle, son formulaire ne figure pas dans la base de données de Bpost, il a donc dû se perdre en cours de route. Mais peu importe les raisons, il est dégouté. Il ne sera plus jamais assesseur volontaire.