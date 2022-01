Tout beau, tout neuf : les Bouts' D’Choux auront un nouveau toit à Salzinnes

La situation devrait bientôt s’améliorer et faire même un fameux saut qualitatif. Il y a du déménagement dans l’air. En effet, le Foyer Namurois, en partenariat avec la Sonuma (une asbl qui gère les milieux d’accueil à Namur) s’apprête à construire un immeuble de 15 étages, dans le quartier des Balances, toujours à Salzinnes. Le quartier est assez hétéroclite d’un point de vue architectural mais il est amené à se transformer, notamment sous l’impulsion de ce nouveau projet immobilier.

Les Bouts’D’Choux, c’est à la fois une crèche et un service d’accueil spécialisé. La première garde des enfants dont les parents travaillent 24 heures/24, 7 jours/7 ; le second veille sur de jeunes enfants placés par une instance judiciaire. Jusqu’à présent, ces deux structures cohabitent dans un même lieu et ce n’est pas idéal, particulièrement pour les petits de la pouponnière qui ne bénéficient donc pas de lieu de vie propre.

On verra donc s’ériger un immeuble mixte dont le rez-de-chaussée et les deux premiers étages seront réservés à des logements à loyers modérés, allant de une à quatre chambres. "Notre public cible", explique Thomas Thaels, le directeur du Foyer Namurois, "sera constitué pour moitié de personnes à revenus précaires - de remplacement essentiellement – et pour l’autre moitié, ce sont des revenus modestes ou moyens jusqu’à 51.000 euros de revenu annuel imposable."

La crèche s’installera en duplex aux 3e et 4e étages, tandis que la pouponnière pourra se déployer au dernier niveau, et proposera notamment des chambres à deux lits aux petits locataires. Pour prendre ses nouveaux quartiers, il faudra néanmoins patienter : les premiers coups de pioche sont attendus au printemps 2023 et la livraison de l’ouvrage fin 2024.