Tempête Ciara : Une partie du namurois pourrait rester sans électricité cette nuit

Des centaines de personnes ont été privées d’électricité en région namuroise suite au passage de la tempête Ciara. Les communes d’Yvoir et Philippeville ont été principalement touchées. Les agents d’Orès sont sur le pont depuis tôt ce matin.

Ce matin, à Somme Leuze, les agents d’Orès sont en train de réparer l’installation électrique d’une maison frappée par la foudre. Après cette nouvelle mission, ils se rendront vers une nouvelle intervention… et ainsi de suite jusqu’à la fin de leur liste. La journée sera encore longue…"Nous avons une centaine d’interventions en cours sur toute la région namuroise et nos équipes tournent à plein régime, spécifie le porte-parole d’ORES, Jean-Michel Braibant. Nous espérons avoir aidé tout le monde avant cette nuit, mais ce n’est pas garanti."

Des centaines de personnes privées d’électricité à Yvoir et Philippeville

Yvoir, à Warnant et Philippeville ont été le plus touchées par ces pannes. A une heure du matin cette nuit, 37.000 personnes étaient privées d’électricité. Ce matin, plusieurs centaines de personnes n’avaient toujours pas d’électricité. Si les pannes de moyenne tension sont presque toutes réparées ; celles de basse tension sont toujours en cours vers midi. "La tempête Ciara est clairement en cause. Des arbres se sont couchés sur les lignes électriques. Depuis hier, les pompiers sont sortis pour des centaines d’interventions… Heureusement jamais rien de grave. Des câbles arrachés, des parties de toitures envolées, des arbres déracinés et des branchages sur les routes…", confie Jean-Michel Braibant.

Les pompiers qui sont encore fort sollicités ce matin. La tempête Ciara souffle encore chez nous aujourd’hui mais dans une moindre mesure. D’alerte orange nous allons passer au jaune.