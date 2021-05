Téléphérique : quelles retombées pour Namur ?

Dès ce samedi, les touristes, par dizaines, rejoindront la Citadelle de Namur en téléphérique. C’est en tout cas l’espoir de la Ville : doper le commerce du centre historique et gonfler l’affluence de forteresse militaire. Mais cette "intuition" décrite par le bourgmestre lui-même, va-t-elle se révéler au fil des mois, des années ?

Namur sort progressivement de plusieurs années de gros chantiers. La passerelle Enjambée viendra bientôt se poser sur le nouvel espace confluence, le Pavillon de la Citadelle, consacré à l’art numérique, vient d’ouvrir ses portes, le Grand manège accueillera très prochainement le conservatoire et le centre d’art vocal et de musiques anciennes. D’ici peu, la Place Maurice Servais, d’où partent les cabines, va elle aussi, changer de visage pour accueillir les passagers du téléphérique.

A deux pas, Place Chanoine Descamps, sous un porche, le regard du curieux est attiré par une vieille plaque de signalisation qui indique le téléphérique (l’ancien). Un peu plus loin dans une cour, une ancienne cabine est pendue à un câble : "Je l’ai trouvée sur Ebay, il y aune dizaine d’année. Je comptais la laisser 6 mois et elle est là depuis dix ans. Ça attire les clients" raconte Claudy Genette, restaurateur dans le vieux Namur.

Le patron du restaurant "Extérieur nuit" est très enthousiaste : "Je suis persuadé que ce sera un succès" sourit Claude Genette. " Ça s’inscrit dans un ensemble de travaux qui participent à la nouvelle dynamique de la ville. Le parking et la nouvelle circulation au Grognon… Et maintenant le téléphérique. Ça va être très positif pour le commerce et pour le quartier."