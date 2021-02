Téléphérique de Namur : les horaires et les tarifs sont connus

Un tarif de base à 6,5 euros et un abonnement annuel

Le téléphérique sera gratuit pour les enfants de moins de 4 ans mais l’aller-retour de base entre la Ville et la Citadelle est fixé à 6,5 euros (4,5 euros pour un aller simple). Ce même tarif sera appliqué aux cyclistes qui souhaiteraient monter à bord avec leur deux-roues.

Les séniors (65 ans et plus), les étudiants et les jeunes entre 6 et 17 ans bénéficierons d’un tarif préférentiel : 5 euros pour l’aller-retour (3,5 euros/aller simple).

Les personnes à mobilité réduite et les enfants entre 4 et 5 ans profiteront d’un prix encore plus serré : 4,50 euros pour l’aller-retour (3 euros/aller simple).

Pour les Namurois qui souhaitent l’emprunter comme moyen de transport régulier, un abonnement annuel nominatif donnera un accès illimité au téléphérique sur base d’un forfait de 32,50 euros.