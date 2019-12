Succès fulgurant pour la petite entreprise namuroise de cosmétiques solides "Wash Wash Cousin"

Dans le salon de la maison familiale, Christel Carlier emballe 500 commandes pour Noël. Le canapé est poussé dans un coin. Le reste de la pièce est dédié à la gestion de l’entreprise et au colisage. Les savons et produits cosmétiques colonisent chaque recoin de la maison. Lancée par Christel Carlier et son frère "pour le fun" la petite entreprise Wash Wash Cousin est passée de deux à sept employés en quelques mois. La production est passée de moins de 1000 savons à plus de 10.000 par mois. "Et il faudra certainement bientôt augmenter la production. C’est pour ça qu’on va engager. Et on manque de place, on pousse les murs, regardez il y a des savons jusqu’au plafond" explique Christel en ouvrant un petit local où des savons sèchent. Il y en a littéralement jusqu’au plafond.

"Wash Wash Cousin" vend des cosmétiques naturels et solides : shampoings, savons, déodorants, dentifrices etc. L’idée est de rendre la salle de bains 'zéro déchet', un concept écologique à la mode. Mais le succès fulgurant de l’entreprise namuroise basée à Saint-Denis-Bovesse ne se résume pas aux produits proposés. La communication de l’entreprise est particulièrement efficace : décalée et ciblée réseaux sociaux, avec un logo Rock’n’roll et beaucoup d’humour.