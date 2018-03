Square Léopold: échanger l'hôtel de ville de Namur et le centre commercial ? "Non, c'est illégal"

La réponse est donc "non", il n'est pas possible de remplacer l'hôtel de ville de Namur par un centre commercial rue de Fer, et de construire un nouvel hôtel de ville au square Léopold. Cette option du "switch", comme on l'a appelée, a été écartée par le collège il y a quelques semaines mais elle conserve des supporters.

Mercredi soir, deux juristes sont venus expliquer devant le conseil communal, mais aussi devant des citoyens namurois, pourquoi cette option n'est pas juridiquement tenable.

Ont-ils convaincu tout le monde ?

Les juristes consultés par la Ville sont clairs : un nouvel hôtel de ville sur le square Léopold et un centre commercial au milieu de la rue de Fer, au terme d'un échange entre la Ville et le promoteur Besix, ce n'est pas légal.

Traduction politique, dans la bouche du bourgmestre Maxime Prévot : "Et je le regrette autant que d’autres citoyens, mais je ne vais pas marcher sur la tête, fouler du pied le droit et me retrouver à la PJ, juste pour les beaux yeux de l’un ou l’autre qui s’entêtent à ne pas vouloir entendre."

La cheffe de groupe socialiste de l'opposition, Eliane Tillieux, pour sa part, ne veut pas l’entendre. Malgré les arguments des juristes, elle demande que le scénario du switch soit plus finement étudié.

Il y avait aussi des citoyens dans la salle, notamment Franz Bodard, un membre du collectif de défense du Parc Léopold. Il s'incline devant les arguments des juristes, mais rappelle l'objectif : "Ils ont raison ! Il faut donc chercher d’autres pistes. Et la première, ce serait que la volonté politique décide de ne pas mettre un centre commercial à la place du square Léopold."

Ce n'est pas le scénario sur lequel Besix travaille actuellement. Le groupe a annoncé qu'il présenterait un nouveau projet de centre commercial au square Léopold d'ici la fin de l'année.