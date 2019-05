Spy : Gilets jaunes et migrants, même combat

Une action se déroule ce matin sur 8 ponts d’autoroutes surplombant l’E411 et la E42. Des banderoles ont été déroulées. Un gilet jaune à côté d’un gilet de sauvetage. Et un slogan : « plus de gouvernement qui laisse pourrir les gens »….

Une banderole que l’on peut voir notamment près de l’aire de Spy où des migrants tentent tous les jours de monter dans des camions vers la Grande-Bretagne et ou un camp de fortune a vu le jour.

Une action #notinmyname qui rassemble des membres de collectifs citoyens solidaires avec les migrants et des gilets jaunes. Ils font cause commune à quelques jours des élections, pour dénoncer l’inaction du gouvernement face aux personnes en situation de précarité financière et humanitaire.