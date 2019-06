Source de Tridaine: Lhoist va réaliser ses tests de pompage, les moines de Rochefort dénoncent un déni écologique

C’est une victoire pour le groupe carrier Lhoist dans le conflit juridique qui l’oppose depuis des années à l’abbaye de Rochefort. Plus rien ne s’oppose désormais aux fameux essais de pompage que l’entreprise veut réaliser dans la nappe aquifère de la Boverie, en prévision d’un éventuel approfondissement de la carrière. C’est l’eau de cette nappe qui est en jeu, les moines de Rochefort l’utilisent pour produire leur célèbre trappiste.

Pour approfondir la carrière, Lhoist doit d’abord abaisser le niveau de la nappe. Or, si le niveau diminue, l’eau ne s’écoulera plus naturellement vers l’abbaye et vers la ville de Rochefort. Lhoist a donc mis au point un mécanisme de pompage pour que l’alimentation ne soit pas interrompue, mais les moines estiment que la qualité de l’eau qui leur sera fournie mécaniquement pourrait être altérée.

L’abbaye n’a pourtant pas obtenu gain de cause, ni au Conseil d’Etat, ni devant le tribunal de Namur, ni ce lundi devant le tribunal de Marche-en-Famenne. Selon la justice, il n’y a aucune raison de craindre un quelconque préjudice. Lhoist est donc autorisé à tester son système de pompage, l’opération sera lancée dans quelques jours. Et si les résultats sont concluants, alors seulement le groupe introduira une demande de permis pour approfondir sa carrière et mettre en place un pompage à long terme des eaux souterraines.

Et en quoi consiste exactement ce test?

Le gisement calcaire de Lhoist ressemble à une éponge. Aujourd’hui, quand il pleut, l’éponge se gorge d’eau et le trop-plein se déverse dans la galerie de Tridaine en direction de l’abbaye et de la ville de Rochefort. L’idée de Lhoist est d’aller pomper l’eau beaucoup plus bas dans l’éponge, grâce à deux puits, et de déverser cette eau dans la même galerie. L’écoulement ne serait donc plus naturel, l’eau arriverait artificiellement.

Le groupe carrier se dit confiant car en 2017 et 2018, il a pompé de l’eau en profondeur pour la réinjecter dans la galerie de Tridaine qui n’était plus alimentée à cause de la sécheresse. Et cela n’a causé aucun problème. Qui plus est, lorsqu’on arrête le pompage, l’éponge se gorge à nouveau et l’eau retrouve son cheminement naturel. Le système est donc réversible.

Pour les moines, on va détruire la Tridaine

Ce lundi, l’abbaye fait part de son inquiétude et a des mots très durs. Pour elle, "il ne s’agit pas d’un test, mais bien de la destruction de la Tridaine". Les moines ne comprennent pas qu’on remplace un système naturel par un système qui sera coûteux en entretien et en électricité, même quand la carrière aura cessé ses activités. Ils évoquent "un déni écologique" incompréhensible.