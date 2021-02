Sortir l'Eau Noire de son carcan de béton, un projet de zone humide dans le centre de Couvin

Le projet de zone humide en lieu et place du bois derrière les anciennes usines Saint-Roch - © RTBF - Anaïs Stas

Une nouvelle étape pour améliorer la biodiversité du cours d’eau se dessine en 2021. La berge bétonnée, en rive droite de l’Eau Noire, va être détruite et remplacée sur 250 mètres par une berge naturelle, en pente douce.

Le terrain choisi se situe derrière les anciennes usines Saint-Roch : un petit bois à l’abandon devenu avec les années un dépotoir et un lieu d’insécurité. Les broussailles vont être retirées, de nombreux arbres seront abattus. "On ne garde que les spécimens les plus intéressants. Ils ont été identifiés par le DNF" détaille Bernard De Le Court, ingénieur au SPW pour les cours d’eau non navigables avant de poursuivre : "On va créer une zone humide, une zone d’eau lente où la rivière va serpenter, méandrer sur le terrain. On va aussi structurer de nouveaux cheminements, une partie sera sur caillebotis pour flirter avec la rivière".