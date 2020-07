Somme-Leuze part en guerre contre ses ratons laveurs

"Un jour, vers cinq heures du matin, mon compagnon a vu un raton laveur dans notre jardin, qui avait renversé les poubelles et était en train de s’y servir. Il a fallu taper plusieurs fois sur le carreau pour le faire fuir, car il n’a peur de rien", explique Stéphanie Lobet, une habitante de Somme-Leuze, "Je dois désormais fixer le couvercle de mes poubelles avec des élastiques, pour que le raton laveur ne vienne pas les déchiqueter". Stéphanie habite là depuis plus de six ans, et elle n’avait jamais observé le passage de ratons dans son jardin.

Avec leurs yeux cerclés de noir et leur queue rayée, il est difficile de ne pas fondre devant la bonne bouille d’un raton laveur. Pourtant, ils restent des nuisibles, et causent beaucoup de soucis là où ils passent. Face à une véritable invasion, la commune de Somme-Leuze a attribué un marché public pour réguler la population de ratons présents sur son territoire.

Des dégâts sur les habitations et la biodiversité

"Le raton laveur est considéré comme une espèce exotique et envahissante : exotique car les populations viennent, à l’origine, d’Amérique du Nord, via l’Allemagne et la France où elles ont été relâchées par l’homme ; et envahissante car les populations peuvent être assez importantes à proximité des agglomérations", explique l’experte Vinciane Schockert, chargée de mission mammifères pour le partenariat SPW-ULiège. "Au départ, on peut trouver l’animal mignon, mais il faut arrêter avec cette sensiblerie-là".

D’autant que les ratons laveurs ont également un impact sur la biodiversité locale, en prédatant certaines espèces, parfois rares, comme la cigogne noire ou certains autres oiseaux.

Pierre Henrot, le régulateur de nuisibles engagé par la commune, explique également qu’on constate aussi "d’importants dégâts dans et autour des habitations : ils rentrent dans les greniers et vont détruire l’isolation ; ils passent par les chatières et s’ils rentrent dans une cuisine ou une buanderie, c’est le carnage ; ils peuvent faire aussi beaucoup de dégâts dans les poulaillers".

Les ratons laveurs restent à proximité des maisons notamment à cause de la nourriture laissée à l’extérieur. "Souvent, on met l’écuelle pour le chat dehors, et le raton vient s’y servir. Il revient ensuite de plus en plus fréquemment. Pour éviter ça, il vaut mieux rentrer la nourriture qui est à l’extérieur, surtout la nuit. Et il ne faut surtout pas l’apprivoiser, et le nourrir volontairement, sinon le problème va s’aggraver", conseille également Vinciane Schockert.