Sombreffe : 1 million d’euros pour rénover le parc d’activité économique

Le projet de rénovation, du parc d’activité économique de la Province de Namur, sera subsidié par la région wallonne dont la volonté est de rénover les zonings les plus anciens. Celui de Sombreffe date de 1975, il lui faut une petite cure de jouvence !

Les premiers zonings sont apparus fin des années 60 et 70 avec, à l’époque, l’objectif d’attirer des poids lourds. Et cela a fonctionné. À Sombreffe on a, par exemple, la présence d’Air Products qui est un groupe industriel américain spécialisé dans les gaz industriels et médicaux. À Temploux, il y a le géant de l’agroalimentaire Mondelez.

1 million d’euros

À Sombreffe, le budget est octroyé pour la réfection des voiries, pour des aménagements qui favorisent la mobilité douce ou encore pour améliorer les réseaux de communication ainsi que l’éclairage public. L’objectif, même si la demande est très forte et que ces zonings sont généralement rapidement saturés, est de rester attractif avec l’espoir d’attirer de nouvelles entreprises internationales mais aussi des PME.

Les demandes et les besoins des entreprises évoluent

Aujourd’hui, il y a également une demande pour que le cadre de vie soit plus agréable dans ces parcs d’activités économiques. Une attention particulière est portée à la biodiversité.

Des travaux de redynamisation il y en a déjà eu à Gembloux, par exemple. Un chantier doit bientôt débuter à Rochefort et ensuite à Sombreffe. Les travaux sont prévus pour le printemps 2022 et doivent durer 80 jours ouvrables.