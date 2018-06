Si vous aidez Vincent Pagé à aller à Avignon, il viendra tondre votre pelouse

Le comédien-facteur Vincent Pagé cartonne depuis deux ans, avec son spectacle "Tronches de vie", et depuis 11 mois il se prépare pour Avignon. Avec son producteur Xavier Diskeuve il a trouvé un théâtre près du centre ville, "L'autre Carnot" et il jouera tous les jours, à 13H15 durant une heure. Une entreprise qui nécessitait des fonds, pour devenir visible, sachant qu'Avignon Off ce sont 1.000 spectacles par jour :

"Il faut faire du bruit et être voyant, c'est pourquoi nous avons fait réaliser de grandes silhouettes en plexi, des T-shirt, des flyers et des lunettes rouges comme les miennes, et nous allons inonder Avignon chaque jour, parce qu'il faut donner au public une raison de venir voir un spectacle plutôt qu'un autre. Mais tout cela avait un coût, alors j'ai ouvert un crowdfunding et en échange de vos dons et en fonction de la somme, vous recevrez de la Houppe, je viendrai tondre votre pelouse ou j'irai à la pêche aux canards avec vos enfants."

Rencontre avec Vincent Pagé