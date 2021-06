Semaine du bio: de plus en plus d'agriculteurs procèdent à une reconversion

Le bio lui ne connaît pas la crise. La semaine du bio a débuté ce samedi et en Belgique de plus en plus de fermes s’y reconvertissent : cela représente pas moins de 5500 hectares rien que pour l’année dernière.

C'est le cas de Laurent Marion à Houyet en Province de Namur. Il est agriculteur depuis 20 ans. En 2016 il s’est lancé dans l’agriculture biologique. Aujourd’hui cela représente 50% de son activité. Une transition qui a plusieurs avantages : "La maitrise de prix et de production, et ne plus être dépendant des grosses firmes de phyto."

Cet agriculteur du Condroz namurois mise en partie sur des acteurs locaux pour vendre sa production : "Quant on implante une culture il faut trouver le débouché. J'ai pu m'arranger avec un boulanger du coin, qui voulait expérimenter des anciennes variétés de froment. On a mis du froment et une variété qui s'appelle petit épeautre, pour essayer de faire du pain sans gluten."

Laurent Marion ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il y a un ans et demi, il a renoncé a l’élevage intensif de blanc bleu belge pour se tourner vers une race plus rustique qui sera labellisée bio après une phase de transition de deux ans : "Elles peuvent mettre bas naturellement et allaiter leurs veaux".

En Wallonie de plus en plus d’agriculteurs se tournent comme Laurent Marion vers le bio. L’année dernière 85 fermes ont franchi le cap.