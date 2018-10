Se balader (virtuellement) dans les rues de Namur comme il y a trois siècles

La carte 3D de Namur va bientôt s'enrichir d'une nouvelle couche d'informations. Après la modélisation 3D des bâtiments et la thermographie des toits, elle proposera une plongée dans l'histoire de la capitale wallonne. Cette maquette de Namur conservée au Palais des Beaux-Arts de Lille (et datant de 1750) fait plus de 7 mètres sur 6. Elle va en fait être photographiée sous tous les angles pour la numériser.

Quant aux possibles applications : "L'aspect touristique saute aux yeux, explique Arnaud Gavroy, échevin namurois de l'Aménagement du territoire. Avec ça, on peut présenter l'histoire de notre ville et partir d'un document extraordinaire que nous livrent les gens du XVIIIème siècle. Une fois numérisé, vous pouvez vous balader dedans à partir de votre écran. On peut même imaginer plus tard un développement avec des lunettes 3D pour que vous vous promeniez dans la ville de 1750."

"On peut aussi imaginer, poursuit l'échevin, des promenades dans le Namur d'aujourd'hui, avec une tablette, et que vous puissiez voir comment une rue était il y a trois siècles. Il y a donc un intérêt historique et touristique évident !"

Le pavillon d'aménagement urbain développera également l'intérêt urbanistique d'un tel outil. "Pour comprendre la ville d'aujourd'hui, il faut regarder comment elle était en 1750, comment les gens ont aménagé cette ville depuis le Moyen-Age. Avec ses contraintes, son relief, ses cours d'eau…"

La maquette numérisée devrait être disponible sur le site du pavillon numérique à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Les autres applications touristiques pourraient être développées dans les années à venir.