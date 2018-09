Sambreville 2018: difficile d'ébranler le bastion rouge malgré les déboires judiciaires de Jean-Charles Luperto

18 sièges pour les socialistes contre 11 pour l’opposition, tous groupes confondus, celui qui risque de détrôner le député-bourgmestre Jean-Charles Luperto n’est pas encore né. Le champion toutes catégories des voix de préférence en 2012 avec 4.137 votes se présente pour la troisième fois. En prime, cinq autres élus de sa liste avaient chacun un bon gros millier de voix. Il sera donc difficile pour l’opposition de faire trébucher la majorité socialiste. Dans la minorité, les leaders de chaque groupe avaient recueilli à peine 500 votes de préférence chacun.

Les affaires judiciaires du bourgmestre pourraient peser dans la balance. Inculpé pour outrage public aux mœurs, si Jean-Charles Luperto était renvoyé en correctionnel au moment des élections communales, cela pourrait avoir un impact sur sa notoriété, et encore. Il est très populaire dans la cité sambrienne. Il se dit en tout cas serein. Pour lui, ses déboires judiciaires ne représentent qu’un caillou dans sa chaussure.

Une seule chose aurait pu changer la donne : l’arrivée d’une liste PTB. Mais il ne se présente pas et ne prendra donc pas de voix aux socialistes sambrevillois.

L’opposition se cherche

Philippe Kerbusch, l’ancien chef de fil du MR, a quitté le parti en 2014 à cause de l’alliance des libéraux avec la NVA. Il a rejoint DéFI et tire la liste suivi par Monique Félix, l’unique conseillère communale. Ils espèrent créer la surprise à Sambreville.

Les libéraux sortent affaiblis de cette aventure. Pourtant avec leurs quatre sièges, ils sont le plus grand groupe d’opposition. Pour être plus fort, le MR s’était allié au cdH pour présenter une liste commune "Sambr’en mieux". Mais il a claqué la porte au nez du cdH, trop gourmand à son avis. Samuël Barberini amènera la liste d'ouverture "MR & citoyens" qui représentent la moitié des candidats. Ensemble ils espèrent obtenir assez de sièges pour pouvoir bousculer la majorité absolue du PS. Il faudra voir si le changement de leadership va coûter des plumes au MR.

Le cdH, deuxième parti de la minorité avec 3 sièges, se présente donc aussi seul. Clothilde Leal Lopez, députée wallonne et communautaire, amènera le "cdH Plus", aussi une liste d’ouverture avec des citoyens apolitiques. Bernard Riguelle ne se représente plus. Le plus ancien conseiller communal de la minorité a quitté la politique à 60 ans.

La continuité chez les verts

Ecolo a deux élus. Jean-Luc Révelard amènera à nouveau la liste. Il a obtenu une dérogation pour se présenter pour la troisième et dernière fois. Les verts ne veulent pas former d’alliance et se présentent seuls dans l’espoir de récolter deux, trois sièges en plus, confortés par l’absence du PTB.

Tous les partis espèrent évidemment emporter au moins le même nombre de siège et plus si possible. Mais avec une majorité absolue PS depuis plus de quarante ans, il est difficile de se faire une place au soleil à Sambreville.