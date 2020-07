Sambre et Meuse en voiture: de Florennes à Saint-Gérard, à la découverte de trésors cachés

Notre belle région regorge de coins intéressants pour se balader. Que l'on aime les balades, la gastronomie, l'histoire ou l’architecture, on sera satisfait. Aujourd'hui, c'est Stéphane Vande Velde, journaliste au Soir, qui nous emmène dans un road trip entre Sambre et Meuse. Nous l'avons reçu dans le cadre de "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.