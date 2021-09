Salzinnes : la fermeture de la piscine entraîne des perturbations pour les écoles

Les conséquences de la fermeture de la piscine de Salzinnes à Namur se font sentir sur la rentrée. Le bassin était fréquenté par de nombreuses écoles et clubs de natation qui ont dû se réorganiser et essayer de trouver des solutions. Malheureusement, pour certains, cette fermeture signifie la fin de certaines activités.

Fini la piscine pour les élèves

Pour les 23 classes primaires de l’école Saint-Jean Baptiste de Salzinnes, les cours de natation s’arrêtent. L’école pouvait pourtant conserver ses créneaux horaires dans le bassin de Saint-Servais. Mais elle a dû abandonner la natation à cause du coût élevé du transport pour les enfants qui allaient à la piscine à pied jusqu’à présent.

Geneviève Hendrickx (Directrice de l’école Saint-Jean Baptiste) : "Nous devons aller à la piscine de Saint-Servais or à pied ce n’est pas possible et les sociétés de transport sont très chères. Le coût serait, par élève, de 6 euros rien que pour le transport".

Le cercle de natation du Squale Namur utilisait également la piscine de Salzinnes toutes les semaines. Si la natation synchronisée ou certains cours de natation ont été délocalisés dans les deux autres piscines de la Ville c’est, par contre, la fin de l’équipe locale de Water-polo. Comme l’explique la présidente du club, Chantal Eloy. "Nous avons perdu l’heure du vendredi soir, qui était une heure familiale et l’heure du mardi consacrée au water-polo. Je ne peux pas dire qu’on ne nous a rien proposé puisqu’on nous a suggéré 1 heure entre 21h30 et 22h30 mais c’est une heure trop tardive pour nous".

Pour la Ville de Namur, impossible de prendre en charge les élèves de toutes les écoles avec ses bus pour réduire les coûts.

Quant au problème de disponibilité dans les piscines, il risque de s’aggraver prochainement. La piscine de Jambes devrait fermer 12 mois pour des travaux de rénovation fin de l’année prochaine.